Є різні варіанти сплати податків ФОПами і кожен може обрати зручний для себе

ФОПи I і II групи, які працюють на спрощеній системі оподаткування, мають сплачувати податки авансом щомісяця до 20-го числа, а ФОПи-єдинники III групи – за підсумками кварталу. Та що робити, якщо підприємець забуває про крайні дати або йому не зручно платити в такий спосіб? Які ще є варіанти сплати податків для підприємців на спрощеній системі – розповідає податковий консультант Михайло Смокович.

ФОПи I і II групи

Законодавство дозволяє сплатити податки наперед: за місяць, кілька місяців, пів року чи навіть рік – як вам зручно. Для ФОПів I і II груп суми єдиного податку фіксуються на весь рік:

I група – 302,8 грн на місяць;

II група – 1600 грн на місяць.

Тож, якщо дозволяє ситуація, то податки можна заплатити наперед і не переживати, що забудете чи пропустите крайні дати та отримаєте штраф від податкової.

ФОПи III групи

У підприємців, які працюють на третій групі платника єдиного податку, сума цього податку не фіксована – вона залежить від надходжень і становить 5% від них. Відповідно, не вийде точно порахувати суму за рік.

Проте і для ФОПів III групи є зручні варіанти, окрім як сплачувати податок за підсумками кварталу упродовж 50-ти днів після його закінчення:

помісячна оплата єдиного податку;

сплата податку після кожного надходження на рахунок ФОПа.

Часом справді легше відрахувати 5% від доходу та заплатити податок одразу, аніж витрачати час на підрахунки за три місяці.

«Можна платити як вам зручно. Головне, щоб всі сплати були зараховані вчасно і на день списання податку на рахунку в податковій були кошти для цього. Всі залишки сплачених податків постійно переносяться і переплата у вас може спокійно висіти в податковій протягом кількох років», – говорить Михайло Смокович.

Нагадаємо, що за невчасну сплату податків або за сплату неповної суми нарахованих податків доведеться заплатити штраф. Також раніше ZAXID.NET писав про те, що має зробити кожен ФОП у березні.