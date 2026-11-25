Додавання правильних продуктів до раціону - гарний початок для зниження холестерину

Високий рівень холестерину (особливо «поганого») є фактором ризику серцево-судинних захворювань. На рівень холестерину можуть впливати такі чинники, як вік і сімейний анамнез, які ми не можемо змінити. Утім, є ще один важливий фактор, який людина може контролювати – це наш раціон, повідомляє видання EatingWell. І називає чотири продукти, які, як твердить кардіолог, доктор медичних наук Джеремі Лондон, можуть допомогти вивести ЛПНЩ («поганий») холестерин з крові. Цьому процесу сприяють продукти, котрі багаті на дві поживні речовини – клітковину та корисні жири.

1. Вівсяні пластівці

Одна склянка вареної вівсянки містить близько 4 г клітковини, яка утворює гель у шлунково-кишковому тракті, що зв’язується з жовчю, і потім виводиться з організму. «Печінка відчуває потребу виробляти більше жовчі, жовчі потрібен холестерин, а печінка витягує холестерин з крові», – пояснює Джеремі Лондон.

Дослідження показують: гелеутворюючі властивості вівса зумовлені бета-глюканом, типом розчинної клітковини. Бета-глюкан не тільки допомагає виводити холестерин з крові, але й може підтримувати здоров’я кишківника, що є ще однією причиною регулярно включати вівсянку у раціон.

За словами лікаря, приблизно дві склянки вареної вівсянки щодня можуть знизити рівень поганого холестерину на 7%.

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2. Квасоля та сочевиця

Вони не тільки багаті на рослинний білок, а й містять багато клітковини. Фактично, ½ склянки квасолі або сочевиці містить близько 8 г клітковини.

«Вони працюють майже так само, як і вівсянка, – завдяки цьому механізму клітковини», – каже Лондон і додає, що приблизно три чверті склянки на день знижують рівень поганого холестерину приблизно на 5%.

Регулярне вживання квасолі та сочевиці також може допомогти зменшити запалення та підтримувати загальне здоров'я серця, а поєднання клітковини і білка допомагає довше відчувати ситість.

3. Волоські горіхи

«Горіхи, особливо волоські, стимулюють печінку виробляти більше рецепторів для виведення холестерину з кровотоку», – пояснює Лондон.

Значна частина цього ефекту може бути пов'язана зі корисними жирами, зокрема Омега-3 жирними кислотами, які містять волоські горіхи. При споживанні корисних жирів, печінка реагує збільшенням кількості рецепторів ЛПНЩ, що дозволяє їй виводити більше «поганого» холестерину з крові.

Американська асоціація серця стверджує: додавання жмені волоських горіхів до щоденного раціону може бути простим способом покращити здоров'я серцево-судинної системи.

4. Оливкова олія екстракласу

«Насправді вона не зменшує кількість холестерину в крові, але дослідження PREDIMED показало, що вживання звичайної оливкової олії першого віджиму в поєднанні із середземноморською дієтою на 30% знижує кількість серйозних серцево-судинних подій», – пояснює лікар.

Як і волоські горіхи, оливкова олія першого віджиму є гарним джерелом корисних жирів. Регулярне її вживання може забезпечити захисний ефект для серця. Дослідження показують, що корисні сполуки, що містяться в оливковій олії, можуть допомогти знизити ризик гіпертонії, дисліпідемії, ожиріння та діабету 2 типу. Найкраще купувати оливкову олію першого віджиму у темних пляшках, оскільки вплив світла може призвести до швидшого її псування.

«Жоден окремий харчовий продукт сам по собі не може зробити те, що можуть зробити ліки щодо зниження рівня холестерину», – наголошує кардіолог. І додає, що деякі звички можуть підтримувати здоровий рівень холестерину, і додавання цих продуктів до вашого раціону – це гарний початок.