Протягом дня буде прохолодна та дощова погода

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у четвер, 9 липня, у Львові та на Львівщині. Протягом дня буде прохолодна та дощова погода. Детальний прогноз розповіли у Львівському гідрометцентрі.

Як повідомили синоптики, 9 липня погоду на Львівщині визначатиме тил циклону з центром над країнами Балтії.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Прогноз для Львівської області: у четвер, 9 липня, буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, вдень подекуди пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 7–12°С, вдень – 16–21°С тепла.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Прогноз для Львова: у четвер, 9 липня, буде хмарно з проясненнями, вдень подекуди пориви вітру до 15–20 м/с, можливі дощі. Температура вночі – 8–10°С, вдень – 18–20°С тепла.

Другий тиждень липня приніс до Львова та області прохолодну, а місцями навіть осінню погоду. Уже незабаром температура повітря вдень опуститься до максимальних 14°С тепла. Синоптики назвали найхолодніший день тижня у Львові.

Скільки триватиме похолодання та чи накриє Україну нова хвиля аномальної спеки з Європи? Пропонуємо пояснення синоптиків.