У деяких областях похолодає, а у інших вдарить спека

Наближаються вихідні і одразу два важливі державні свята – День прапора та День Незалежності України. Синоптики Укргідрометцентру розповіли, яку погоду варто очікувати із 21 по 25 серпня. У яких областях похолодає, а де вдарить спека?

У п’ятницю, 21 серпня, у більшості українських областей буде спекотна погода, лише на заході та півночі – хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі. Вдень температура повітря у більшості областей перевищуватиме 30°С тепла. Найспекотніше буде на Буковині – 35°С тепла, на Закарпатті та у центральних областях – 33°С тепла.

У суботу, 22 серпня, у більшості областей буде сонячно та спекотно, денний максимум від 30 до 33°С тепла, на Буковині – до 35°С тепла. На заході можливі короткочасні дощі. У Львівській, Волинській, Закарпатській та Одеській областях денний максимум буде нижчим за 30°С тепла.

У неділю, 23 серпня, на День прапора в Україні переважатиме сонячна погода. У західних та північних областях спека піде на спад, денний максимум становитиме до 26–27°С, у центральних областях до 30°С тепла, а на півдні та сході – до 35°С тепла.

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Карта погоди в Україні 23 серпня (клікніть для збільшення)

У понеділок, 24 серпня, на День Незалежності погода здивує контрастами. У західних областях буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі. На Львівщині, Рівненщині та Волині – денний максимум до 22°С тепла, у Тернопільській та Волинській областях до 24°С тепла, на Закарпатті та Буковині – до 29°С тепла.

На півночі 24 серпня до 27°С тепла, у центральних областях місцями до 30°С тепла, на півдні та сході – до 32°С тепла.

Карта погоди в Україні 24 серпня (клікніть для збільшення)

У вівторок, 25 серпня, спека збережеться на півдні країни – до 31°С тепла, на заході денний максимум не перевищуватиме 25°С тепла, у інших областях позначки термометра показуватимуть близько 26–28°С тепла.