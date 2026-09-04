5 вересня на Львівщині прогнозують грози

Перші вихідні вересня у Львові та області будуть прохолодними та дощовими. Через грози та сильні пориви вітру синоптики Львівського гідрометцентру оголосили штормове попередження.

У суботу, 5 вересня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер буде західний, 9–14 м/с, місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 13–18°С, вдень – 18–23°С тепла. У Львові вночі буде 15–17°С, вдень – 19–21°С тепла.

У неділю, 6 вересня, за даними Укргідрометцентру, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, протягом дня дощитиме. Вдень позначки термометра показуватимуть близько 18°С тепла, вночі – до 15°С тепла.