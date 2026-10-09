У Львові буде хмарно з проясненнями

На вихідних, 10–11 жовтня, погода у Львові та області погіршиться. Якщо у суботу ще можна сподіватися на сонечко, то у неділю прийде похолодання.

За прогнозом Львівського гідрометцентру, у суботу, 10 жовтня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 3–8°С тепла, вдень – 14–19°С тепла. Температура повітря у Львові: вночі – 5–7°С тепла, вдень – 16–18°С тепла.

За даними Укргідрометцентру, у неділю, 11 жовтня, у Львові та області різко похолодає. Вдень буде хмарно, прогнозують дощі. Позначки термометрів протягом дня показуватимуть близько 12°С тепла.

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