У Львові буде хмарно з проясненнями

У середу, 11 листопада, на Львівщині прогнозують дощі та мокрий сніг, вночі буде мороз, а зранку на дорогах збережеться ожеледиця. Детальний прогноз погоди розповіли синоптики Львівського гідрометцентру.

Прогноз погоди у Львівській області: 11 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують дощ із мокрим снігом, вдень – місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця. Вітер західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 2°С морозу до 3ºС тепла, а вдень потепліє до 3–8°С тепла.

Прогноз погоди у Львові: 11 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме від 1°С морозу до 1ºС тепла, а вдень потепліє до 4–6°С тепла.

Раніше синоптики розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 14 листопада, а також назвали дату потепління.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Кліматологиня Віра Балабух також розповіла, якою буде зима 2026–2027 років. Чи варто готуватись до лютих морозів та снігопадів, чи навпаки – до аномального тепла та дощів? Читайте у прогнозі.