У Львівській області буде хмарно з проясненнями

У вівторок, 13 жовтня, на Львівщині очікується прохолодна погода, а вночі прогнозують сильний заморозок. Детальний прогноз оприлюднили синоптики Львівського гідрометцентру.

Прогноз для Львівської області: 13 жовтня буде хмарно з проясненнями, вночі – без істотних опадів, вдень прогнозують невеликий дощ. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 1–6°С тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі – заморозки 0–3°С; вдень температура повітря становитиме 9–14°С тепла.

Прогноз для Львова: 13 жовтня у місті також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі опуститься до 1–3°С тепла, на поверхні ґрунту – заморозок 0–3°С; вдень позначки термометра показуватимуть 10–12°С тепла.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові на області до 17 жовтня.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, що синоптики розповіли прогноз погоди в Україні на жовтень 2026 року.

Науковиця також пояснила, якою буде погода взимку 2026–2027 років і коли українцям чекати на перший сніг.