Вдень у суботу буде хмарно з проясненнями, а у неділю переважатиме сонячна погода

На вихідних у Львові та області вщухнуть дощі, але повернуться нічні морози. Вдень у суботу буде хмарно з проясненнями, а у неділю переважатиме сонячна погода.

У Львівському гідрометцентрі розповіли, що у суботу, 14 листопада, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. В області температура повітря вночі становитиме від 2°С морозу до 3°С тепла, а вдень потепліє до 2–7°С тепла. У Львові: вночі – від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень потепліє до 4–6°С тепла.

Синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що у неділю, 15 листопада, у Львові та області буде сонячно та без опадів. Вночі температура повітря становитиме від 0°С до 2°С тепла, а вдень потепліє до 7°С тепла.

Раніше синоптики оприлюднили детальний прогноз по областях до 17 листопада.

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