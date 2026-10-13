У Львові буде хмарно з проясненнями

У ніч на середу, 14 жовтня, синоптики прогнозують сильний заморозок у Львові та області, місцями температура опуститься до 4°С нижче нуля. Детальний прогноз оприлюднили у Львівському гідрометцентрі.

Прогноз погоди у Львівській області: 14 жовтня буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в другій половині дня можливий невеликий дощ. Вночі та вранці – подекуди туман. Вітер південно-західний, 3–8 м/с. Вночі вдарить сильний заморозок 0–4°С; температура вдень становитиме 10–15°С тепла.

Прогноз погоди у Львові: у місті 14 жовтня також буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують сильний заморозок 0–2°С, а вдень потепліє до 12–14°С тепла.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові на області до 17 жовтня.

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