У Львівській області буде хмарно, дощитиме

У вівторок, 17 листопада, у Львові та на Львівщині прогнозують сильні пориви вітру та дощі, місцями опади будуть значні. Детальніший прогноз розповіли синоптики Львівського гідрометцентру.

Прогноз погоди у Львівській області: 17 листопада буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, у горах – із мокрим снігом; місцями значні опади. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 9–14 м/с, вранці та вдень подекуди пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1–6°С тепла, а вдень потепліє 4–9°С тепла.

Прогноз погоди у Львові: 17 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями. Часом можливий дощ. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер південно-західний, 9–14 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3–5°С тепла, вдень потепліє до 6–8°С тепла.

Синоптик також розповів детальний прогноз погоди в Україні до 22 листопада.

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