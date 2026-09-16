У Львові буде мінлива хмарність

У четвер, 17 вересня, у Львові та області збережеться тепла осіння погода, але протягом дня синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди.

Прогноз для Львівської області: 17 вересня буде мінлива хмарність, у другій половині дня прогнозують короткочасні дощі, місцями також грози. Вітер буде південний із переходом на північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 9–14°С, вдень позначки термометра показуватимуть 21–26° тепла.

Прогноз для Львова: 17 вересня у місті також буде мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не прогнозують, але у другій половині дня можливий короткочасний дощ. Вітер буде південний із переходом на північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі опускатиметься до 10–12°С, вдень потепліє до 22–24°С тепла.

Нагадаємо, що незабаром Україну накриє різке похолодання, місцями денний максимум температури повітря становитиме лише 10°С тепла. Прогноз Наталки Діденко та Укргідрометцентру по областях читайте за посиланням.

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