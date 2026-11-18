У Львові буде хмарно з проясненнями

У четвер, 19 листопада, у Львові та області буде ідеальна тепла осіння погода без дощів, лише можливі сильні пориви вітру. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз.

Прогноз для Львівської області: 19 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9–14 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3–8°С тепла, а вдень потепліє до 8–13°С тепла.

Прогноз для Львова: 19 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями, дощів не прогнозують, але можливі сильні пориви вітру. Температура повітря вночі становитиме 4–6°С тепла, а вдень потепліє до 10–12°С тепла.

Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди у Львові та області до 25 листопада. Після потепління знову різко похолодає.

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