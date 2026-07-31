Жінка рятується від спеки на площі Ринок у Львові

Перші вихідні серпня у Львові та на Львівщині будуть не просто спекотними, а аномально жаркими. Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про спеку до 39°С.

«Вихідні на Львівщині будуть спекотними та переважно сухими, лише вдень у неділю є ймовірність гроз та де-не-де можливий невеликий короткочасний дощ. Погоду зумовить поле підвищеного атмосферного тиску та вплив у неділю атмосферного фронту. Нічна температура прогнозується 17–22°С, вдень у суботу сильна спека 35–39°С, в неділю дещо нижче – 31–36°С тепла», – пишуть синоптики.

У суботу, 1 серпня, у Львівській області буде малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці в горах слабкий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 17–22°С, в горах – 12–15°С тепла, вдень – сильна спека 35–39°С. Денний максимум у Львові – 37°С тепла.

У неділю, 2 серпня, у Львові та області зберігатиметься сильна спека, буде сонячно та без опадів. Денний максимум може становити до 36°С тепла, вночі – 22°С тепла.

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