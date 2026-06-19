Озеро у Стрийському парку

На Львівщину нарешті прийшла літня погода. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз на 20 та 21 червня, називаючи ці вихідні першими, які матимуть справді літнє тепло.

«На Львівщині будемо мати перші цьогоріч по-літньому теплі вихідні. Надходження повітряних мас з південного заходу та становлення антициклону над Західною Україною сприятиме переважно сухій (лише в неділю в горах в другій половині дня ймовірні короткочасні грозові дощі) та спекотній погоді», – пишуть синоптики.

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У суботу, 20 червня, у Львівській області буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі 10–15°С, вдень 26–31°С тепла. У Львові температура вночі 11–13°С, вдень 27–29°С тепла.

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У неділю, 21 червня, у Львові та області денна температура повітря становитиме близько 30°С, протягом дня буде сонячно, опадів не прогнозують.

Синоптики також детально розповіли про погоду у Львові та області до 24 червня.

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