У Львівській області буде хмарно

У вівторок, 20 жовтня, погода у Львові та на Львівщині почне покращуватися та вщухнуть дощі. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.

Як повідомили синоптики, 20 жовтня погоду визначатиме вплив атмосферного фронту від циклону над Одесою.

Прогноз для Львівської області: 20 жовтня буде хмарно з прояснення, вночі та вранці – невеликий дощ, вдень істотних опадів не прогнозують. Очікується слабкий туман. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 4–9°С тепла, а вдень потепліє до 11–16°С тепла.

Прогноз для Львова: синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, істотних опадів не буде. Температура повітря вночі становитиме 6–8°С тепла, вдень потепліє до 12–14°С тепла.

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Раніше синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз по областях до 24 жовтня та назвали дату потепління.

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