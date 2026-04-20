Із 20 квітня на Львівщину прийшло похолодання

У вівторок, 21 квітня, у Львові та Львівській області буде хмарно, можливий мокрий сніг, а вночі – сильний заморозок. Детальний прогноз погоди розповіли синоптики Львівського гідрометцентру.

Як вказано у прогнозі, 21 квітня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура вночі 1–6°С тепла, по півночі території та в горах сильний заморозок 0–3°С; температура вдень 7–12°С тепла.

У Львові 21 квітня також буде хмарна погода, вночі сильний заморозок 0–2°С; температура вдень 8–10°С тепла.