У Львові буде хмарно з проясненнями

У суботу та неділю, 22 та 23 серпня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями, можливі дощі, грози та шквали. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз на вихідні.

За даними синоптиків, погоду визначатиме теплий сектор циклону над Польщею та вплив атмосферного фронту.

У суботу, 22 серпня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Грози, вдень місцями град. Вітер південний з переходом на північно-західний, 9–14 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 16–21°С, вдень – 23–28°С тепла. У Львові температура вночі – 17–19°С, вдень – 24–26°С тепла.

У неділю, 23 серпня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень позначки термометра показуватимуть близько 21°С тепла, вночі – 15°С тепла. Опадів не прогнозують.

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