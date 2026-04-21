Вночі 22 квітня у Львові та області будуть сильні заморозки

У середу, 22 квітня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі у Львові та області будуть сильні заморозки. Про це повідомили синоптики львівського гідрометцентру.

Як вказано у прогнозі, 22 квітня у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі сильний заморозок – 0–5°С; температура вдень – 10–15°С тепла.

Прогноз для Львова на 22 квітня: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі сильний заморозок – 0–2°С; температура вдень – 11–13°С тепла. Погіршення видимості в тумані 500–1000 м.

