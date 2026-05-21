Атмосферні фронти принесуть грозу: прогноз погоди у Львові та області 22 травня
У п’ятницю, 22 травня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив вдень атмосферних фронтів з північного заходу. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди.
Прогноз для Львівської області: у п’ятницю, 22 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі – без істотних опадів, вдень – місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі – 8–13°С, вдень – 18–23°С тепла.
Прогноз для Львова: у п’ятницю, 22 травня, температура вночі – 10–12°С, вдень – 20–22°С тепла.
Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 23 травня.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google