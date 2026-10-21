У Львові буде хмарно з проясненнями

У четвер, 22 жовтня, Львівщину накриють сильні дощі та штормовий вітер. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди.

Прогноз для Львівської області: очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень дощитиме, місцями опади будуть значні. Вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер південно-східний, 9–14 м/с, вдень подекуди пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 7–12°С тепла, вдень потепліє до 12–17°С тепла.

Прогноз для Львова: 22 жовтня у місті теж буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень прогнозують дощі. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер південно-східний, 9–14 м/с, вдень подекуди пориви 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 9–11°С тепла, вдень потепліє до 13–15°С тепла.

Синоптики раніше оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 24 жовтня.

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