Денна температура повітря зросте до 25°С

На вихідних, 23 та 24 травня, у Львові та області буде тепло, а денна температура повітря зросте до 25°С. Детальний прогноз погоди розповіли у львівському гідрометцентрі.

Як повідомили синоптики, погоду визначатиме східна периферія антициклону з центром над Польщею.

У суботу, 23 травня, у Львівській області буде мінлива хмарність. Протягом дня буде без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі – 6–11°С, вдень – 20–25°С тепла.

Прогноз для Львова: у суботу, 23 травня, температура вночі – 8–10°С, вдень – 20–22°С тепла. Опадів також не прогнозують.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У неділю, 24 травня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень – до 24°С тепла, вночі – до 10°С тепла. Опадів синоптики також не прогнозують.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 27 травня.