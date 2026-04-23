У Львові та області збережеться хмарна погода

У п’ятницю, 24 квітня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вночі сильні заморозки, а вдень близько 14°С тепла та сильні пориви вітру. Про це повідомив львівський гідрометцентр.

Як вказано у прогнозі синоптиків, 24 квітня погоду визначатиме тилова частина циклону над Східноєвропейською рівниною. У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Вночі сильний заморозок 0–5°С; температура вдень 9–14°С тепла.

Прогноз для Львова: 24 квітня хмарно з проясненнями, вночі сильний заморозок 0–2°С; температура вдень 11–13°С тепла.

