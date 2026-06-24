На Львівщині зберігатиметься спекотона та сонячна погода

У четвер, 25 червня, у Львові та на Львівщині зберігатиметься спекотна та сонячна погода. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз погоди.

Прогноз для Львівської області: у четвер, 25 червня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 10–15°С, вдень – 26–31°С тепла.

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Прогноз для Львова: у четвер, 25 червня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 12–14°С, вдень – 28–30°С тепла.

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Синоптики також детально розповіли про погоду у Львові та області до 27 червня.

Наприкінці червня в Україну завітала спека, яка лише набирає оберти. У більшості регіонів незабаром очікується близько +30°С, а до кінця місяця спека може посилитись до +37°С.

Цього тижня екстремальна африканська спека накриє Європу, у деяких країнах прогнозують до 44°С тепла.

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