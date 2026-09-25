У Львові буде хмарно з проясненнями, вранці сильний туман

На вихідних, 26 і 27 вересня, у Львові та області трішки потепліє, але ночі уже будуть доволі холодні. Вночі та вранці на дорогах буде сильний туман. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди.

«Спокійна та помірно тепла погода супроводжуватиме вихідні дні, тож сміливо будуйте плани, оскільки Львівщина перебуватиме під впливом поля підвищеного атмосферного тиску. Очікується, що буде без опадів. Вітер південний зі зміною напрямку на східний, слабкий до помірного. Температура вночі підійматиметься до 9°С тепла, вдень – до 22°С тепла. В нічні та ранкові години видимість на дорогах погіршить туман, на що потрібно зважати водіям», – повідомили синоптики.

У суботу, 26 вересня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер південний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 4–9°С, вдень потепліє до 15–20°С тепла. У Львові температура вночі опускатиметься до 6–8°С, вдень становитиме 16–18°С тепла.

У неділю, 27 вересня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, можливий незначний дощ. Вдень позначки термометрів показуватимуть близько 18°C тепла.

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