У Львові буде хмарно з проясненнями

У суботу та неділю, 29 та 30 серпня, у Львові та області буде тепла погода, але синоптики прогнозують дощі та грози. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз на вихідні.

У суботу, 29 серпня, на Львівщині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі – 10–15°С, вдень – 23–28°С тепла. У Львові температура вночі – 12–14°С, вдень – 24–26°С тепла.

У неділю, 30 серпня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями, вдень можливі короткочасні дощі. Температура повітря вдень становитиме близько 27°С тепла, вночі – до 16°С тепла.