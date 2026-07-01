2 липня Львів накриє гроза

У четвер, 2 липня, у Львові та на Львівщині буде довгоочікуване похолодання, позначки термометра показуватимуть комфортні 25°С тепла, але вдень буде шквальний вітер та гроза. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз.

Як повідомили синоптики, 2 липня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів та вплив висотної улоговини.

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Прогноз для Львівської області: у четвер, 2 липня, буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Грози, вдень місцями град. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, подекуди шквали 15–20 м/с. Температура вночі – 13–18°С, вдень – 20–25°С тепла.

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Прогноз для Львова: у четвер, 2 липня, буде хмарно з проясненнями, можливі шквали, гроза та град. Температура вночі – 16–18°С, вдень – 22–24°С тепла.

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Синоптики називають липень найтеплішим місяцем року, а у 2026 році температура повітря протягом липня буде суттєво вищою за норму. Детальний прогноз на місяць.