Вночі прогнозують заморозки, а вдень 22°С тепла

У п’ятницю, 2 жовтня, у Львові та області збережеться значний температурний контраст: вночі прогнозують заморозки, а вдень – 22°С тепла, тобто справжнє бабине літо. Детальний прогноз розповіли синоптики Львівського гідрометцентру.

Як повідомили синоптики, погоду визначатиме виступ антициклону з центром над Східно-Європейською рівниною.

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Прогноз для Львівської області: 2 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 1–6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі – заморозки 0–2°С; вдень потепліє до 17–22°С тепла.

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Прогноз для Львова: 2 жовтня у місті також не прогнозують опадів. Температура повітря вночі опуститься до 3–5°С тепла, на поверхні ґрунту – заморозок 0–2°С; вдень позначки термометра показуватимуть 18–20°С тепла.

Раніше синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз до 4 жовтня по областях та назвали дату, коли прийде різке похолодання.

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