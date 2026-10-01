Контраст вражає: якою буде погода у Львові та області 2 жовтня
Вночі прогнозують заморозки, а вдень – 22°С тепла
У п’ятницю, 2 жовтня, у Львові та області збережеться значний температурний контраст: вночі прогнозують заморозки, а вдень – 22°С тепла, тобто справжнє бабине літо. Детальний прогноз розповіли синоптики Львівського гідрометцентру.
Як повідомили синоптики, погоду визначатиме виступ антициклону з центром над Східно-Європейською рівниною.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Прогноз для Львівської області: 2 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 1–6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі – заморозки 0–2°С; вдень потепліє до 17–22°С тепла.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Прогноз для Львова: 2 жовтня у місті також не прогнозують опадів. Температура повітря вночі опуститься до 3–5°С тепла, на поверхні ґрунту – заморозок 0–2°С; вдень позначки термометра показуватимуть 18–20°С тепла.
Раніше синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз до 4 жовтня по областях та назвали дату, коли прийде різке похолодання.
Синоптики розповіли прогноз погоди в Україні на жовтень 2026 року та повідомили, чи може випасти перший сніг.
Кліматологи також розповіли, якою буде погода взимку 2026–2027 років.