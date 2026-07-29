У Львові буде сонячно та спекотно

У четвер, 30 липня, у Львові та області знову пануватиме спека. Вдень очікується понад 30°С тепла. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 30 липня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

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Прогноз для Львівської області: 30 липня буде малохмарна погода. Без опадів. Вночі та вранці в горах слабкий туман. Вітер південно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі 10–15°С, в горах – 6–8°С, вдень – 27–32°С тепла.

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Прогноз для Львова: 30 липня буде малохмарна погода. Без опадів. Вітер південно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі – 10–12°С, вдень – 28–30°С тепла.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 1 серпня.

Раніше синоптики розповіли, що уже незабаром Україну накриє хвиля пекельної спеки. Читайте про те, які області у зоні ризику, за посиланням.