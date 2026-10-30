У Львові буде хмарно з проясненнями

На вихідних, 31 жовтня та 1 листопада, у Львові та на Львівщині буде прохолодна та дощова погода. Синоптики обласного гідрометцентру розповіли прогноз.

У суботу, 31 жовтня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, часом прогнозують невеликий дощ. Очікується слабкий туман, вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 2–7°С тепла, а вдень потепліє 5–10°С тепла. По місту Львову: температура вночі – 5–7°С тепла, вдень – 8–10°С тепла.

За даними Укргідрометцентру, у неділю, 1 листопада, потепління у Львові та області очікувати не варто. Вдень збережеться хмарна погода, а позначки термометрів показуватимуть близько 6°С тепла.