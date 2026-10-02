У Львові та області буде комфортна погода

У суботу та неділю, 3 та 4 жовтня, у Львові та області буде комфортна погода, яку сміливо можна назвати «бабиним літом». Однак вночі збережеться сильний заморозок. Синоптики розповіли прогноз погоди на вихідні.

У суботу, 3 жовтня, у Львові та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. В області вночі можливий сильний заморозок (0…-4 °C), у Львові – до -2°С. Температура повітря вдень зросте до 19–24°С тепла.

У неділю, 4 жовтня, за прогнозом Укргідрометцентру, у Львові та області також не прогнозують опадів, вдень переважатиме сонячна погода. Денний максимум температури повітря становитиме близько 20°C тепла.

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