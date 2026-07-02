У Львові та області знову потепліє до 28°С тепла

Пекельна спека відступила, але очікувати значного похолодання поки не варто. У п’ятницю, 3 липня, у Львові та області знову потепліє до 28°С тепла. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз.

Як вказано у прогнозі синоптиків, 3 липня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску та вплив атмосферних фронтів з заходу.

Прогноз для Львівської області: у п’ятницю, 3 липня, буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень подекуди пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 10–15°С, вдень – 23–28°С тепла.

Прогноз для Львова: у п’ятницю, 3 липня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасні дощі, гроза. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 11–13°С, вдень – 25–27°С тепла.

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