Вдень по всій території Львівщини будуть короткочасні дощі

У четвер, 4 червня, у Львові та Львівській області буде хмарна погода та дощі, потепління поки чекати не варто. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 4 червня погоду на Львівщині визначатиме вплив атмосферних фронтів.

Прогноз для Львівської області: у четвер, 4 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території – короткочасні дощі. Подекуди грози. Вночі та вранці – місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7–12 м/с. Температура вночі – 9–14°С, вдень – 18–23°С тепла.

Прогноз для Львова: у четвер, 4 червня, буде хмарно з проясненнями, дощі. Температура вночі – 11–13°С, вдень – 20–22°С тепла.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати