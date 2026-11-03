У Львові буде хмарно з проясненнями

У середу, 4 листопада, температура повітря на Львівщині опускатиметься місцями до 1°С морозу, а на дорогах подекуди прогнозують ожеледицю. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.

Погода у Львівській області: 4 листопада буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень потепліє до 4–9°С тепла.

Погода у Львові: 4 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями, дощів не прогнозують. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 1–3°С тепла, а вдень становитиме 6–8°С тепла.

Раніше ZAXID.NET оприлюднив детальний прогноз погоди у Львові та області до 12 листопада. Синоптики також назвали дату, коли на Львівщину прийде потепління.

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