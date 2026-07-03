У Львові буде хмарно з проясненнями

Протягом вихідних, 4 та 5 липня, у Львові та на Львівщині зберігатиметься комфортна температура повітря, але синоптики попереджають про шквальний вітер. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз.

«Погодні умови у Львові та області впродовж вихідних будуть з нестійким характером із чергуванням опадів у вигляді дощу.Температура вночі до 19°С, вдень до 26°С тепла», – пишуть синоптики.

У суботу, 4 липня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 8–13°С, вдень – 18–23°С тепла.

У неділю, 5 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень до 23°С тепла, вночі – близько 16°С тепла, опадів не прогнозують.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Синоптики називають липень найтеплішим місяцем року, а у 2026 році температура повітря протягом липня буде суттєво вищою за норму. Детальний прогноз на місяць.