Ніч буде холодна: синоптики розповіли прогноз погоди на Львівщині 4 вересня
У горах Львівщини температура може знизитися до 7°С
У гірській місцевості Львівщини в ніч на 4 вересня прогнозують суттєве похолодання – температура може впасти до 7°С. Детальніше про погоду на п’ятницю розповіли у Львівському гідрометцентрі.
Як повідомили синоптики, 4 вересня погоду визначатиме південна частина циклонічної депресії над Великою Британією та Скандинавією.
Прогноз для Львівської області: у цей день буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, вночі – 3–8 м/с, вдень – 9–14 м/с. Температура вночі становитиме 10–15°С, в горах – місцями 7°С тепла, вдень – 21–26°С тепла. Вночі та вранці очікується туман із видимістю 200–500 м.
Прогноз для Львова: погода буде хмарною з проясненнями, істотних опадів не очікується. Температура вночі становитиме 12–14°С, а вдень підніметься до 22–24°С тепла. Вночі та вранці прогнозують туман із видимістю 200–500 м.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Синоптики також оприлюднили прогноз погоди у Львові та області до 5 вересня.