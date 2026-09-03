Вночі та вранці буде туман видимістю 200 – 500 м

У гірській місцевості Львівщини в ніч на 4 вересня прогнозують суттєве похолодання – температура може впасти до 7°С. Детальніше про погоду на п’ятницю розповіли у Львівському гідрометцентрі.

Як повідомили синоптики, 4 вересня погоду визначатиме південна частина циклонічної депресії над Великою Британією та Скандинавією.

Прогноз для Львівської області: у цей день буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, вночі – 3–8 м/с, вдень – 9–14 м/с. Температура вночі становитиме 10–15°С, в горах – місцями 7°С тепла, вдень – 21–26°С тепла. Вночі та вранці очікується туман із видимістю 200–500 м.

Прогноз для Львова: погода буде хмарною з проясненнями, істотних опадів не очікується. Температура вночі становитиме 12–14°С, а вдень підніметься до 22–24°С тепла. Вночі та вранці прогнозують туман із видимістю 200–500 м.

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Синоптики також оприлюднили прогноз погоди у Львові та області до 5 вересня.