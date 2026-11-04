У Львові буде хмарно з проясненнями

У ніч на четвер, 5 листопада, у Львові та на Львівщині температура повітря опускатиметься місцями до 5°С морозу. Детальний прогноз оприлюднили синоптики Львівського гідрометцентру.

Прогноз погоди у Львівській області: 5 листопада буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 0–5°С морозу, а вдень становитиме 4–9°С тепла.

Прогноз погоди у Львові: 5 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями, дощів не прогнозують. Вночі та вранці очікується туман, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 2–4°С морозу, вдень потепліє лише до 6–8°С тепла.

Раніше ZAXID.NET оприлюднив детальний прогноз погоди у Львові та області до 12 листопада. Синоптики також назвали дату, коли на Львівщину прийде потепління.

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