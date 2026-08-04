Температура повітря на Львівщині становитиме 42°С тепла, у Львові – до 40°С тепла

У середу, 5 серпня, через аномальну спеку температура повітря на Львівщині становитиме 42°С тепла, у Львові – до 40°С тепла. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 5 серпня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

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Прогноз для Львівської області: 5 серпня буде малохмарно. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 17–22°С тепла, вдень – надзвичайна спека 40–42°С.

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Прогноз для Львова: 5 серпня буде малохмарно. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 18–20°С тепла, вдень – спека 40°С.

Синоптики раніше повідомляли, що абсолютні максимуми температури повітря на Львівщині у серпні становили 36–38°С, тобто спека 2026 року оновлює історичні рекорди.

Синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 8 серпня, а також розповіли, коли закінчиться спека.

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