У Львові та Львівській області погоду визначатиме вплив атмосферних фронтів з заходу

На вихідних, 6–7, червня у Львові та області можливі короткочасні дощі, а у суботу – гроза та град. Детальний прогноз погоди розповіли у Львівському гідрометцентрі.

У суботу, 6 червня, у Львові та Львівській області погоду визначатиме вплив атмосферних фронтів з заходу. Буде хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні дощі, грози, вдень град. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 18–23°С тепла.

У неділю, 7 червня, у Львові та області також буде хмарна погода, вдень температура повітря становитиме до 23°С тепла.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 10 червня.

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