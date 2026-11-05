У Львові буде хмарно з проясненнями

У п’ятницю, 6 листопада, у Львові та області вночі прогнозують мороз, на дорогах – ожеледицю, а у горах може випасти мокрий сніг. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз.

Погода у Львівській області: 6 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень можливий невеликий дощ, у горах подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, 5–10 м/с, вдень північний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 4°С морозу до 1°С тепла, а вдень потепліє до 4–9°С тепла.

Погода у Львові: 6 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Температура повітря вночі становитиме 0–2°С морозу, а вдень потепліє лише до 6–8°С тепла.

Раніше ZAXID.NET оприлюднив детальний прогноз погоди у Львові та області до 12 листопада. Синоптики також назвали дату, коли на Львівщину прийде потепління.

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