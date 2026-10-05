На Львівщині буде до 23°С тепла

Поки надворі ще справжнє бабине літо, варто ловити промінчики сонячного тепла. Синоптики розповіли прогноз погоди на Львівщині на 6 жовтня, а також назвали дату, коли прийде похолодання.

У вівторок, 6 жовтня, у Львові та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці – подекуди туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 3–8°С тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі – заморозки 0–2°С, вдень – 18–23°С тепла.

Синоптики також назвали дату, коли до Львова та області повернеться хвиля похолодання. Температура повітря різко знизиться уже цього тижня.

Нагадаємо, що синоптики розповіли прогноз погоди в Україні на жовтень 2026 року та повідомили, чи може випасти перший сніг.

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