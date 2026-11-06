У Львові буде хмарно з проясненнями

Вихідні, 7 та 8 листопада, у Львові та області будуть холодними. Вночі температура повітря опускатиметься місцями до 7°С морозу, а на дорогах буде ожеледиця. Синоптики розповіли детальний прогноз.

У суботу, 7 листопада, за даними Львівського гідрометцентру, в області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря на Львівщині вночі опускатиметься до 2–7°С морозу, а вдень потепліє до 3–8°С тепла. У Львові вночі прогнозують до 5°С морозу, а вдень – до 7°С тепла.

У неділю, 8 листопада, за даними Укргідрометцентру, у Львові та області буде переважно сонячно, дощів не прогнозують. Вночі позначки термометрів становитимуть до 3°С морозу, а вдень – близько 6°С тепла.

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