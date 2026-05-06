На Львівщині прогнозують сильний вітер та грози

У четвер, 7 травня, у Львові та Львівській області синоптики прогнозують сильний вітер та грози, через що оголосили штормове попередження. Детальний прогноз оприлюднили у львівському гідрометцентрі.

Погоду визначатиме південно-східна частина циклонічної депресії над Європою та вплив вдень атмосферного фронту.

Прогноз погоди для Львівської області: у четвер, 7 травня, буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в другій половині дня – короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, під час гроз – місцями шквали 15–20 м/с. Температура вночі – 8–13°С тепла, вдень – 21–26°С тепла.

Прогноз погоди для Львова: у четвер, 7 травня, температура вночі – 8–10°С тепла, вдень – 22–24°С тепла. У другій половині дня – грози, подекуди град (діаметр 6–19 мм), шквали 15–20 м/с.

Нагадаємо, що 5 травня у Львові зафіксували рекорд максимальної температури повітря за 80 років.

Синоптики також детально розповіли, якою буде погода у Львові та області до 8 травня.