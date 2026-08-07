У Львові буде хмарно з проясненнями

На вихідних, 8 та 9 серпня, у Львові та області буде тепла погода, а денні максимуми температури повітря сягатимуть максимальних 27°С–29°С тепла, значних дощів не прогнозують. Синоптики розповіли детальний прогноз погоди.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, погоду визначатиме східна периферія антициклону над Європою.

У суботу, 8 серпня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі – 12–17°С, вдень – 24–29°С тепла. У Львові вдень максимальна температура повітря становитиме 25–27°С тепла.

За даними Укргідрометцентру, у неділю, 9 серпня, у Львові та області буде здебільшого сонячна погода, вдень позначки термометрів показуватимуть близько 24°С тепла. Опадів не прогнозують.

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Нагадаємо, що через аномальну спеку у Львові синоптики три дні поспіль фіксували історичні рекорди максимальної температури повітря.