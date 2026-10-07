Синоптики прогнозують справжнє літнє тепло

У четвер, 8 жовтня, у Львові та області синоптики прогнозують справжнє літнє тепло – температура повітря сягатиме 26°С. Однак уже з п’ятниці, 9 жовтня, очікується похолодання.

Прогноз для Львівської області: 8 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері місцями можливий невеликий дощ. Вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер південний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 5–10°С, вдень потепліє до 21–26°С тепла.

Прогноз для Львова: 8 жовтня у місті також очікується мінлива хмарність, дощів не прогнозують. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південний, 9–14 м/с. Температура вночі – 7–9°С, вдень потепліє до 23–25°С тепла.

Уже із п’ятниці, 9 жовтня, на Львівщині прогнозують погіршення погоди. З детальним прогнозом синоптиків по областях можна ознайомитися за посиланням.

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Нагадаємо, що синоптики розповіли прогноз погоди в Україні на жовтень 2026 року та повідомили, чи може випасти перший сніг.

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