У Львові буде хмарно з проясненнями, можливі грози

З п’ятниці, 9 жовтня, погода у Львові та області різко погіршиться, синоптики попереджають про штормовий вітер та грози. Детальний прогноз оприлюднив Львівський гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, 9 жовтня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів із північного заходу.

Прогноз погоди на Львівщині: хмарно з проясненнями, очікується дощ – від незначного до помірного, місцями можливі грози. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7–12 м/с, вранці та вдень – пориви до 15–20 м/с. Температура повітря впродовж доби становитиме 11–16°С тепла.

Прогноз для Львова: 9 жовтня також буде хмарно з проясненнями, протягом дня очікуються сильні пориви вітру, можлива гроза. Температура повітря впродовж доби становитиме 12–14°С тепла.

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Уже із п’ятниці, 9 жовтня, на Львівщині прогнозують погіршення погоди. З детальним прогнозом синоптиків по областях можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що синоптики розповіли прогноз погоди в Україні на жовтень 2026 року та повідомили, чи може випасти перший сніг.

Синоптик також пояснив, якою буде погода взимку 2026–2027 років.