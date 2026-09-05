Незабаром повернеться тепло, але після цього знову різко похолодає

На початку вересня у Львові та області погода стала справді осінньою. Незабаром повернеться тепло, але після цього знову різко похолодає. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили прогноз погоди на Львівщині до 11 вересня.

У неділю, 6 вересня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень дощитиме. Денний максимум температури повітря становитиме близько 18°С тепла, вночі – до 13°С тепла.

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У понеділок, 7 вересня, у Львові та області збережеться хмарна погода, вдень до 19°С тепла, вночі – до 10°С тепла.

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У вівторок, 8 вересня, у Львові та області прогнозують сонячну погоду без опадів. Вдень температура повітря становитиме близько 24°С тепла, вночі опускатиметься до 12°С тепла.

У середу, 9 вересня, у Львові та області температура повітря зросте до максимальних 29°С тепла, вночі опуститься до 16°С тепла. Опадів не прогнозують.

У четвер, 10 вересня, у Львові та області буде хмарно з проясненням, протягом дня дощитиме. Вдень температура повітря становитиме до 25°С тепла, вночі – до 18°С тепла.

Із п’ятниці, 11 вересня, синоптики прогнозують погіршення погоди. Денний максимум температури повітря становитиме близько 14°С тепла, вночі – 11°С тепла. Протягом дня дощитиме.