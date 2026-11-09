У Львівській області буде хмарно з проясненнями

У Львові та області з 9 до 14 листопада очікується переважно холодна погода, дощитиме. А потепління прийде всього на день – після цього знову різко похолодає. Детальний прогноз розповіли синоптики Львівського гідрометцентру.

«Найближчими днями очікуємо помірні та невеликі дощі, в горах подекуди з мокрим снігом. Ближче до кінця робочого тижня мішана фаза опадів можлива і по рівнинній частині Львівщини. Вітер південний на початку тижня змінить свій напрямок на північно-західний, переважно помірний. Температура повітря коливатиметься: вночі від 1–6°С морозу на початку тижня до 3–8°С тепла в кінці робочого тижня, вдень – від 3–8°С тепла до 6–11°С тепла», – розповіли синоптики.

У вівторок, 10 листопада, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня – дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Температура повітря в області вночі опускатиметься до 1–6°С морозу, а вдень потепліє до 5–10°С тепла. У Львові температура повітря вночі опускатиметься до 2–4°С морозу, а вдень потепліє до 7–9°С тепла.

У середу, 11 листопада, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вдень позначки термометрів показуватимуть близько 2°С тепла.

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У четвер, 12 листопада, у Львові та області буде довгоочікуване потепління. Вдень буде хмарно з проясненнями, температура повітря прогріється до 9°С тепла. Вночі можливі дощі.

У п’ятницю, 13 листопада, знову похолодає. У Львові та області переважатиме хмарна погода, протягом дня та вночі дощитиме. Вдень температура повітря становитиме близько 5°С тепла.

У суботу, 14 листопада, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями, вдень прогнозують лише близько 3°С тепла.