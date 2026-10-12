У Львівській області буде хмарно, можлива дощі

Цього тижня на мешканців Львова та області чекатиме холодна та дощова погода із нічними заморозками. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз до 17 жовтня.

«На початку тижня очікується ще доволі тепла погода, проте в денні години можуть спостерігатися невеликі дощі. Температура вночі буде доволі низькою 1–6°С тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0–3°С, вдень – 10–15С° тепла. Ближче до вихідних, у зв’язку з проходженням атмосферних фронтів та формуванням висотного циклону над територією України, очікуються дощі та зниження денної температури повітря», – пишуть синоптики.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У вівторок, 13 жовтня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вночі – без істотних опадів, вдень прогнозують невеликий дощ. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 1–6°С тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі – заморозки 0–3°С; вдень температура повітря становитиме 9–14°С тепла. У Львові буде на кілька градусів холодніше.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У середу, 14 жовтня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень до 11°С тепла, а вночі температура повітря знизиться до 3°С тепла.

У четвер, 15 жовтня, у Львові та області можливі короткочасні дощі, вдень до 11°С тепла.

У п’ятницю, 16 жовтня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вдень температура повітря становитиме близько 11°С тепла.

У суботу, 17 жовтня, у Львові та на Львівщині збережеться прохолодна погода, без істотних опадів. Вдень прогнозують близько 11°С тепла.

Науковиця раніше пояснила, якою буде погода взимку 2026–2027 років і коли українцям чекати на перший сніг.