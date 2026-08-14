Із понеділка, 17 серпня, буде різке похолодання

Уже на вихідних спека на Львівщині може сягати 36°С тепла, але така погода триватиме недовго – із понеділка буде різке похолодання. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди із 15 до 19 серпня.

«Цими вихідними на Львівщині прогнозується спокійна та без опадів погода. Температура вночі до 20°С, вдень до 36°С тепла», – пишуть синоптики.

У суботу, 15 серпня, у Львові та на Львівщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. В області температура вночі – 9–14°С, вдень – 28–33°С тепла. У Львові – на два градуси нижча.

У неділю, 16 серпня, у Львові та на Львівщині буде спекотна погода, без опадів. Вдень температура повітря перевищуватиме 30°С тепла.

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У понеділок, 17 серпня, у Львові та області температура повітря суттєво знизиться. Денний максимум становитиме 24°С, протягом дня прогнозують дощі.

У вівторок, 18 серпня, у Львові та області позначки термометра показуватимуть максимально 21°С тепла, протягом дня також дощитиме.

У середу, 19 серпня, у Львові та області збережеться комфортна погода, можливі короткочасні дощі. Вдень температура повітря становитиме близько 22°С тепла.